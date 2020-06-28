YKS soru kitapçığının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi Batman'da gözaltına alındı.

TÜRKİYE 28.06.2020, 10:00
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YKS soru kitapçığının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi, Batman'da gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına giren B.Y'nin sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelendiği bildirilen açıklamada, ''Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ihmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

ÖSYM'den TYT kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, bir adayın kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılması üzerine yasal süreç başlattı. 

ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz."

#YKS #YKS soru kitapçığı #gözaltına alındı
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