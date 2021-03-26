Yoğun kar ulaşımı aksattı!

Yollar karla kaplandı araçlar mahsur kaldı

Konya’da yoğun kar ve tipi etkili oldu. Seydişehir Antalya karayolunun alacaben mevkiinde ulaşım aksadı, vatandaşlar yol açılana kadar akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde karaurgan - Şenkaya karayolunda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma yetişti. Kara saplanan araçlar kurtarıldı.

Erzincan’da il merkezi beyaza büründü 239 köy yolu kapandı. Tunceli’de de 52 köyle ulaşım kesildi

Tokat-Sivas karayolunda tipi nedeniyle yüksek tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kızıl iniş mevkiinde bir otomobil buzlanma nedeniyle virajı alamayarak şarampole devrildi. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Bolu dağının d-100 ve tem otoyolu geçişişlerinde yoğun kar etkili oldu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Sivas ve Konya’da bazı ilçelerde yoğun kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta ise şiddetli sağanak, sele yol açtı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Elbistan ilçesinde yüksek kesimlerdeki karın erimesiyle Söğütlü çayının debisi yükseldi. Çay kenarındaki evlerde oturan vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taştı iş yerli ve yollar su altında kaldı