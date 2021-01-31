Yoğun kar ulaşımı aksattı!

Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Sivas-Kayseri kara yolu trafiğe kapandı Trafik ekipleri, araçları durdurarak geçişlere izin vermedi, Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunda da ulaşım güçlükle sağlandı.

Van’da karla mücadele ve sağlık ekipleri, hidrosefali hastası bebek için seferber oldu.

Çaldıran ilçesinde sağlık personeli, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan 1 aylık bebeğe, belediye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla ulaşarak pansuman yaptı.

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar Kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü.

Karda kızak, tepsi ve poşetlerle kayan mahalle sakinleri, mahalle bekçisi ve polislerin uyarılarının ardından evlerine çekildi.