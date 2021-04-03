Yol kenarında kadın cesedi! 15 defa bıçaklanmış!
15 bıçak darbesiyle öldürülen bir genç kadının cansız bedeni yol kenarına bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta çalışma başlattı.
TÜRKİYE 03.04.2021, 14:37 03.04.2021, 17:24
Gece saatlerinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saray Bosna Mahallesi Çorakçı Sokak üzerinde hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının vücudunda 15 bıçak darbesinin olduğu belirtildi. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.
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