Yol kenarındaki bisiklet hayatını kurtardı
Çıktığı bisiklet turunda tipiye yakalanan bisikletli, tipiden korunmak için bisikletini yol kenarında bırakarak bir menfeze sığındı. Tipi nedeniyle bölgede yol açma çalışması yapan karla mücadele ekipleri bisikleti görünce "Kimse var mı?" diyerek bisikletliyi kurtardı.
Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen, Iğdır'dan Kars'a gelirken Digor- Dağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı. Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, kendisi tipiden korunmak için menfeze girdi. Bölgede etkili olan tipi dolayısıyla yol açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yok kenarında bulunan bisikleti fark etti. Araçtan inen ekipler, "Kimse var mı?" diye seslenerek donmak üzere olan Töremen'i buldu.
EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI
Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ömer Töremen, önce bisikletinin araca yüklenmesine yardım etti. Ardından da İl Özel İdaresi ekiplerinin aracına bindirildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ekiplerin dikkatiyle yol kenarına bırakılan bisiklet fark edilmeseydi Töremen donma tehlikesiyle baş başa kalacaktı. Araçla Digor'a götürülen Töremen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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