Yol kesme tartışmasında yaşlı amcasını öldürdü

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Çakmak Mevkisinde 40 yaşındaki Türker Çelik ile 80 yaşındaki amcası Halit Çelik, yol kesme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Öfkeli yeğen aracında bulunan av tüfeği ile amcasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, Halit Çelik’i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Halit Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Halit Çelik’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan yeğen Türker Çelik’in yakalanması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.