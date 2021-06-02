Yol kontrolü yapan askerlerimize İran tarafından roket atıldı, 3 PKK'lı öldürüldü!

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63 operasyonunda dün akşam PKK'lı teröristlerle çatışma yaşanmış; bir korucumuz bir askerimiz şehit olmuştu. 4 askerimiz de yaralanmıştı.

YOL ÇALIŞMASI YAPAN TİME, İRAN'DAN ROKET ATILDI

Bu üzücü gelişmenin ardından bir hain saldırı haberi de Hakkari'den geldi. Milli Savunma Bakanlığın'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atıldı.

3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur" denildi.