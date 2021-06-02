Yol kontrolü yapan askerlerimize İran tarafından roket atıldı, 3 PKK'lı öldürüldü!
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi'ne İran topraklarından saldırıda bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TÜRKİYE 02.06.2021, 11:50
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63 operasyonunda dün akşam PKK'lı teröristlerle çatışma yaşanmış; bir korucumuz bir askerimiz şehit olmuştu. 4 askerimiz de yaralanmıştı.
YOL ÇALIŞMASI YAPAN TİME, İRAN'DAN ROKET ATILDI
Bu üzücü gelişmenin ardından bir hain saldırı haberi de Hakkari'den geldi. Milli Savunma Bakanlığın'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atıldı.
3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur" denildi.
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