Yol verme kavgası: 2 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde yaşanan olayda, Sinan B. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında iftardan önce yol verme tartışması yaşandı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Akşam ezanının okunmasına dakikalar kala yol verme tartışmasına karışanlar, Sinan B.’nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. İddiaya göre evdekiler de silahla karşılık verince çatışma yaşandı. Olayda 11 kişi yaralandı.

11 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederken aralarında çocukların da olduğu yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Çetin (22) ve Lami Çetin (50) hayatını kaybetti. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.