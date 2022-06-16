Yol verme kavgası

İstanbul Küçükçekmece D -100 yanyol üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü tekme, tokat minibüs şoförüne saldırdı

Yumrukların hedefi oldu

Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yumrukların hedefi oldu.

Trafiği umursamadan şoföre saldıran sürücü diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



