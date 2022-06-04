Yol verme kavgası kanlı bitti!
Trafikte kavgaya tutuşan iki şahıstan biri, diğerini bıçakla yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
TÜRKİYE 04.06.2022, 12:56
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı 1372 Sokak'ta, motosiklet sürücüsü H.S.T ile otomobil sürücüsü K.Z. arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı.
Bir süre sonra aracından inen K.Z., H.S.T.'ye bıçakla saldırdı.
Yaralayıp kaçtı, polis yakaladı
Saldırgan olay üzerine bölgeden kaçarken, yaralı H.S.T. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre K.Z. polisin çalışmasıyla Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gözaltına alındı.
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