Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksici tartıştığı minibüs sürücüsünü bacağından vurdu
Şişli'de taksici ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücüye önce sopayla saldıran taksici, ardından da silahla bacağından vurdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaçan taksiciyi yakalamak için arama çalışmaları başlattı.
Şişli Kuştepe'de meydana gelen olayda, kapalı kasa minibüsün sürücüsü ve taksici yol verme yüzünden birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devam etmesi üzerine sürücüler birbirlerine çarparak ilerledi.
TAKSİCİ SÜRÜCÜYÜ YARALAYIP KAÇTI
Taraflar caddenin sonuna geldikleri esnada araçtan inen taksici sopayla minibüs sürücüsüne saldırdı. Saldırı sonrası taksici tabancayla sürücüyü bacağından yaraladı. Olayın ardından saldırgan taksici olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HER YERDE ARANIYOR
Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kovanları toplayan ekipler, kimliğini tespit ettikleri taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.
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