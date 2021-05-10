Yola fırlayan domuz bir aileyi yok ediyordu!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda H.T., adlı sürücünün kullandığı aracın önüne bir anda çıkan domuz, faciaya neden oluyordu. Meydana gelen kazada, H.T'nin yanı sıra eşi ve 4 çocuğu da çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçidinde meydana gelen kaza, az kalsın bir ailenin yok olmasına neden oluyordu.
H.T. kontrolündeki aracın Ankara istikametine doğru ilerlediği sırada yola bir anda fırlayan domuz, H.T'nin direksiyonu kırmasına neden oldu. H.T.'nin yaptığı müdahalenin ardından araç 20 takla atarak, şarampole yuvarlandı.
AZ KALSIN BİR AİLE YOK OLUYORDU
Feci kazada araç sürücüsü H.T., eşi S.T., çocukları E.T., H.T., A.T. ve A.T. olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve Kuzey Marmara Otoyolu Jandarma Trafik ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinden çıkarılan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.
ANNENİN DURUMU AĞIR
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, Anne S.T.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyolda 2 şerit trafiğe kapatılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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