Yolcu otobüsü, alevlere teslim oldu

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 3109 Sokak üzerinde park halindeki boş bir şehirler arası yolcu otobüsü, saat 19.00 sıralarında alevlere teslim oldu.

Orta kapıdan yükselen alevler, vatandaşları tedirgin etti. Yemekte olan otobüs şoförü Kazım U. ve diğer personel, olay yerine koşarak gelerek müdahale etmeye çalıştı.

Otobüsün ön kapısından içeri girmeye çalışan personel, yoğun duman sonucu başarılı olamadı.

“Ağabey bu araya girilmez, girme içeri”

Yangının büyümesi, personelin kapıyı açmaya çalışması ve vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde personelin yanan otobüse girmeye çalışması üzerine vatandaşlar, "Araba sürülür mü girme ağabey içeri, ağabey bu araya girilmez, girme içeri." dedikleri görüldü.

Çanta ve kıyafetler yandı

Kısa sürede kapının yanındaki bölümü alevler kapladı ve siyah dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 10 dakika içinde söndürdü.

Soğutma işleminin ardından itfaiye ekipleri yan bölümdeki gıda maddelerini dışarı çıkardı.

Personelin çanta ve kıyafetlerinin de yandığı görüldü. Otobüsün orta bölümünde ve içeride büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otobüsün personelleri büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ve polis ekiplerinin incelenmesinin ardından personel polis merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.