Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 5 ölü, 38 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen tıra yardım etmek için duran sürücünün otomobiline otobüs çarptı. Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 16.02.2021, 10:06
Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi.
Ahmet Kurt yönetimindeki tır, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumu fark eden Rahim Ergünay, otomobilini yolun sağına park edip, tır şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki otobüs, park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi. Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
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