Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 28.12.2020, 10:01 28.12.2020, 11:51
Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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