Yolda yürürken kamyondan düşen briketlerin altında kalıp, yaralandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde markete giderken yanından geçen kamyondan düşen briketlerin altında kalan Halil Durmaz (62), yaralandı.
TÜRKİYE 31.08.2021, 12:09
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde meydana geldi.
Halil Durmaz, ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü.
Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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