Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı!
Silivri’de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TÜRKİYE 03.06.2022, 09:34
Olay, geçtiğimiz günlerde Silivri'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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