Yoldan çıkan tır evin bahçesine düştü
Sivas’ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan tır bir evin bahçesine düştü.
TÜRKİYE 01.01.2022, 20:21
Kaza, akşam saatlerinde İmranlı ilçesinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde gerçekleşen kazada, Erzincan istikametine gitmekte olan R.S. (40) yönetimindeki mermer yüklü tır yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak kaldırıma çıktı.
Ardından yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Sıkışan yaralı sürücü, İmranlı Arama Kurtarma Ekibinin (İMAYKUT) başarılı operasyonu ile kurtarıldı. Yaralı sürücü İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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