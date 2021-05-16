Yoldan geçenlere ateş etti, Özel harekat alarma geçti
Kayseri’de akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kişi silahla yoldan geçenlere ateş etti. Evine kapanan silahlı şahsı ikna etmek için girişimler sürüyor.
TÜRKİYE 16.05.2021, 17:37
Kayseri'nin Hisarcık Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen 55 yaşındaki Haluk T., silahla yoldan geçenlere ateş etti. Açılan ateş sonrasında bir kişi yaralanırken, elindeki silahla eve kapanan Haluk T. tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi.
Olay yerine psikolog ve özel harekat ekipleri sevk edilirken, ikna çalışmaları yaklaşık bir buçuk saattir sürüyor.
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