Yöresel Lezzet, Maraş Havuç Dolması
Kahramanmaraş’ın kendine has birbirinden nefis ve özel lezzetleri ramazan ayı ile birlikte gün yüzüne çıkıyor, insanlar bu eşsiz lezzetlerin hem adına hem de tadına hayran kalıyor.
TÜRKİYE 09.04.2022, 15:28 09.04.2022, 16:54
Kentin kendine has unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayında iftar sofralarında yerini aldı, bu benzersiz lezzetlerden bir tanesi de “Maraş Havuç Dolması “
Kendine has yöntemlerle hazırlanan Maraş Havuç Dolması iç harcı ve pişirme şekliyle de dikkatleri çekiyor.
Uzun yıllar önceden atadan kalma bu lezzeti yaşatmaya çalıştıklarını belirten Ev Hanımı Yasemin Kırıcı havuç dolmasının lezzet sırlarını Aksu Haber’e anlattı.
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