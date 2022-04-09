Yöresel Lezzet, Maraş Havuç Dolması

Kentin kendine has unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayında iftar sofralarında yerini aldı, bu benzersiz lezzetlerden bir tanesi de “Maraş Havuç Dolması “

Kendine has yöntemlerle hazırlanan Maraş Havuç Dolması iç harcı ve pişirme şekliyle de dikkatleri çekiyor.

Uzun yıllar önceden atadan kalma bu lezzeti yaşatmaya çalıştıklarını belirten Ev Hanımı Yasemin Kırıcı havuç dolmasının lezzet sırlarını Aksu Haber’e anlattı.