YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı

Dalış yaptığı yerlerde çektiği videolar ile sosyal medyada 'Aklım Mavide' olarak bilinen Erdoğan Ovabaşı, arkadaşları ile birlikte Saroz Körfezinde dalış yaptı. Grup, körfezde bulunan 3 adalar ve sahil arasında kalan kayalık bölgede dalış yaptı. Su altında 2 dakika sonra yüzeye çıktıklarında ise hayatlarının şokunu yaşadılar.

OLAY ANI KAMERADA

Grup, hava durumunda daha önce gözükmeyen dev bir fırtına üzerlerine doğru geldiklerini gördü. Dalgaların arasında güçlükle bota ulaşmayı başaran ekip fırtınanın ortasında kaldı. Yaşadıkları zorluk saniye saniye kafa kamerasına yansıdı.

FIRTINA 30 DAKİKA SÜRDÜ

Görüntülerde dalgıç Harun Kırçan'ın fırtına esnasına ağzına giren doluyu çıkartıp kameraya gösterdiği görülüyor. Sahil şeridini güçlükle gören ekip fırtınada yönünü bulmak için GPS bakıyor. Yaklaşık 30 dakika süren fırtına sonrasında dalgıç ekip sağ salim karaya ulaşıyor.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM"

YouTube Kanalı için dalış videosu çektiği sırada fırtınaya yakalanan Erdoğan Ovabaşı, "3 arkadaşım ile birlikte Saroz'a dalışa gittik. Dalışa gitmeden mutlaka hava tahminlerimize bakarız. Hava normal gözüküyordu ancak hava bir anda patladı. Fırtına çıktığı sırada ben sudaydım ve bot bana 50 metre uzaklıktaydı. Suyun altında 1,5 dakika kaldım su üzerine çıktığımda fırtına başlamıştı. Bota doğru zorla ilerledim yanımda arkadaşlarımda vardı. Bota çıkınca fırtına daha şiddetlendi ve ardından dolu yapmaya başladı. 5 yıldır dalış yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Neyse ki bot sürüklenmeden biz bota ulaştık. Dalış elbiselerimiz olmasa yaralanabilirdik. Yağmur ve rüzgar şiddetini o kadar fazla arttırdı ki önümüzü bile göremez hale geldik, gps açarak yönümüzü bulduk" ifadelerini kullandı.