Yozgat'ta DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.
TÜRKİYE 30.05.2022, 10:16
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile DEAŞ’a yönelik Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 kişi gözaltına alındı
Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
2 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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