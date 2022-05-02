Yozgat’ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobil devrildi. 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 02.05.2022, 22:13
Ünal Babayiğit idaresindeki otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkiinde refüje devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sonay ve 8 yaşındaki kızları Rabia Babayiğit yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Rabia Babayiğit sevk edildiği Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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