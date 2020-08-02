YPG/PKK'ya temmuzda ağır darbe

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik temmuzda düzenlenen başarılı operasyonlarda, 106 terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE 02.08.2020, 12:03
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YPG/PKK'ya temmuzda ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya temmuz ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Temmuz tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda, 106 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 155 şüpheliden 62'si tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Temmuzda terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 4 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 2 polis özel harekat personeli tedavi altına alındı.

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristler yakalandı

Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristler, 27 Temmuz'da şehadetin 5. yılında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kulaksız'ın şehit olduğu, eşinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 9 şüpheli, Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla gözaltına alındı. Suriye'deki PKK/YPG saflarına kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin lira ödülle "gri" kategoride aranan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da teröristlerin inlerini giriliyor

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş çaplı yeni operasyonlar düzenlendi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 14 Temmuz'da Şırnak'ta Yıldırım-1 Cudi Operasyonu, 20 Temmuz'da Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu", 27 Temmuz'da Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu ve 29 Temmuz'da Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nu başlatıldı.

Jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik koruculardan oluşan timlerin görev aldığı operasyonlarda, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

#YPGPKK #Türk Silahlı Kuvvetleri #Emniyet Genel Müdürlüğü #Jandarma Genel Komutanlığı #Milli İstihbarat Teşkilatı #aksu tv haber
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