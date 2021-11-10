Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti!
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Ayhan İ., yüksek sesle konuşmasını gerekçe göstererek tartıştığı komşusu Arif Bereket'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bereket'in yakınları tarafından linç edilmek istenen saldırgan ağır yaralandı.
Karbeyaz Mahallesi'nde bakkallık yapan Arif Bereket, kendisine ekmek getiren fırıncı ile sohbet etmeye başladı. Bakkal dükkanının yanındaki evde oturan Ayhan İ. ise iddiaya göre, ikilinin yüksek sesle konuştuklarını söyleyip, sessiz olmalarını istedi.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Bunun üzerine Bereket ile komşusu Ayhan İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alarak bakkala gelen Ayhan İ., Bereket'e ateş açtı.
BAKKAL KANLAR İÇİNDE KALDI, YAKINLARI SALDIRGANI LİNÇ ETMEK İSTEDİ
Bereket kanlar içerisinde yığılırken, olayı gören yakınları ise Ayhan İ.'ye saldırıp, linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan kontrolde Arif Bereket'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Ayhan İ. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayhan İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
LİNÇ GİRİŞİMİYLE İLGİLİ GÖZALTILAR VAR
Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6