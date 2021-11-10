Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti!

Karbeyaz Mahallesi'nde bakkallık yapan Arif Bereket, kendisine ekmek getiren fırıncı ile sohbet etmeye başladı. Bakkal dükkanının yanındaki evde oturan Ayhan İ. ise iddiaya göre, ikilinin yüksek sesle konuştuklarını söyleyip, sessiz olmalarını istedi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine Bereket ile komşusu Ayhan İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alarak bakkala gelen Ayhan İ., Bereket'e ateş açtı.

BAKKAL KANLAR İÇİNDE KALDI, YAKINLARI SALDIRGANI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Bereket kanlar içerisinde yığılırken, olayı gören yakınları ise Ayhan İ.'ye saldırıp, linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan kontrolde Arif Bereket'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Ayhan İ. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayhan İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

LİNÇ GİRİŞİMİYLE İLGİLİ GÖZALTILAR VAR

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.