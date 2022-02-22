Bazı firmaların yumurta fiyatlarını artırarak KDV indiriminin olumlu etkisini ortadan kaldırdıkları iddia ediliyor.

Konu hakkında tüketicilerden de çok sayıda şikayet geliyor.

Peki yumurta fiyatları neden düşmüyor?

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon konuyla ilgili şunları söyledi:

"KDV indiriminden önce 38 liraydı,sonra 46 lıraya çıktı. KDV indirimi ile bırlıkte 42 TL'ye düştü. Yüzde 7 indirim raflara yansıdı, halkımız yüzde 7 daha pahalı yemekten kurtuldu. Ancak maliyetlerden kaynaklı, marketlerin kar marjlarından kaynaklı fiyat artışına engel olamadı."

"Marketler kar marjlarını makul seviyelere düşürmeli"

Yumurta fiyatlarındaki düşüş konusunda işin marketlere düştüğünü belirten Afyon, "Burada iş sadece marketlerımize düşüyor. Ekonomimizi iyi değerlendireceğimiz günlerde kar marjlarını gözden geçirerek, 1-2 aylığına ideal seviyeye düşürerek bu sürecı atlatmamız gerekiyor" dedi.

Üreticinin korunması için desteklerin artırılması da sektörün talepleri arasında...