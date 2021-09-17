Yumurta ustasından, yumurtanın tazeliğini anlama yöntemi

10 yaşından bu yana tavuk yetiştiriciliği yapan ve 55 yıldır yumurta işinde olan Cahit Şahin, yumurtanın tazeliğinin anlaşılması için alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi.

Avucunun içine aldığı 3 yumurtayı üst üste koyan Şahin, ortadaki yumurtanın üstteki yumurta ile temas ettiğinde döndüğünü, bu şekilde taze yumurtanın anlaşıldığını ileri sürdü.

Şahin, dönmeyen yumurtaların tazeliğinden şüphe etmek gerektiğini belirtti.

Senelerdir bu yöntemi kullandığını belirten Şahin, yumurtayı döndürme yönteminin sallama yönteminden daha iyi olduğunu ifade etti.

“DÖNMÜYORSA YÜZDE 100 BAYATTIR”

Yumurta ustası Cahit Şahin, geliştirdiği yöntemle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir yumurtanın taze olup olmadığını şöyle anlıyoruz. Üç tane yumurta alıyoruz elimizin içerisine. Üst üste koyuyoruz yumurtaları. Orta merkezdeki yumurta eğer dönerse o yumurta yüzde 100 tazedir. Eğer dönmüyorsa yüzde 100 bayattır.

“BİLE BİLE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMANIN BİR ANLAMI YOK”

Bayat yumurta yediğinde çok zehirlenen oluyor. Örneğin alerji yapar, yüz kısımlarında sivilce yapar, çocuklara mesela vücutta komple sivilce gibi alerji yapar yumurta. Marketlerde satılıyor ama marketlerde koli içerisinde açamıyorsun. Örneğin evine aldın bir koli götürdün. Götürdükten sonra evinde açtın, üç yumurtayı evinde test yapman gerekiyor. Test yaptın yumurtalar dönmedi. Bunu götürüp markete geri vermen gerekiyor. İade etmen gerekiyor. Çünkü bu yumurta taze değil. Bile bile sağlığını tehlikeye atmanın da bir anlamı yok. Çoluğumuz çocuğumuz var. Eğer taze yumurta yiyeceksen yüzde 99 bu testi yapacaksın. Üç tane yumurtayı avucunun içerisine alacaksın. Orta merkezdeki yumurta gerçekten dönüyorsa gözünü kapat gel.”

“DÖNERSE TAZE OLDUĞUNU ANLIYORUZ”

Yöntemi yeni öğrenen Edibe Çayır, “Önceden yumurta aldığımızda taze olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdi detaylarını öğrendik. Dönerse taze olduğunu anlıyoruz.” dedi.