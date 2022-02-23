Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 19.15'te Sakız Adası ve İzmir'in Karaburun ilçesi arasında meydana geldi. Yunanistan unsurlarınca avlanılan 2 Türk balıkçı teknesine ateş açıldı. İhbarla bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik botu ekibince bölgede herhangi bir Yunan unsuru tespit edilemedi. Bacağından saçmayla hafif yaralandığı belirlenen balıkçıya ilk müdahale, sağlık ekiplerince botta yapılırken, tedbir amaçlı Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, açıklamada, "Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur" denildi.

YARALANAN BALIKÇI TABURCU EDİLDİ

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu bacağından saçmayla yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Sözal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sözal daha sonra verdiği ifadede, rutin avcılık yaptıklarını belirterek, "Bu sırada Yunan unsurlarınca önce molotofkokteyli atıldı. Ardından ateş açıldı. Bacağımdan vuruldum. Kaptan köşküne sığınmamızdan sonra da ateşe devam edildi. Sonrasında da kurtarıldık" dedi.