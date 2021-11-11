Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terörist yakalandı
Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalanandan birinin FETÖ diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
TÜRKİYE 11.11.2021, 12:04
Hudut Kartalları yurt dışına kaçak yollarla gitmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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