Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmaları devam eden 6 kişiyi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişilik grup tespit edildi.
Söz konusu kişiler Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri tarafından sınır hattından kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalananlar arasında dört kişinin FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmalarının devam ettiği, bunlardan birinin ihraç edilmiş bir jandarma astsubay, birinin ise yine ihraç edilmiş bir hakim olduğu belirlendi.
Hudut kartalları yine İpsala ilçesine bağlı Subaşı Hudut Karakol sorumluluk sahasından yurt dışına kaçmaya çalışan haklarında FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmaları devam eden iki kişiyi daha yakaladı.
Söz konusu şahıslardan birinin ihraç edilmiş bir polis olduğu tespit edilirken yakalanan kişilerin adli işlemleri için kolluk kuvvetlerine teslim edildiği öğrenildi.
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