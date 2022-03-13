Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'de

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi temaslar için İstanbul'a geldi.

Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, bugün saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Miçotakis'in ilk durağı Fener Rum Patrikhanesi oldu.

Ortodoksluk Bayramı ayinine katılan Miçotakis, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmek için Vahdettin Köşkü'ne gitti.

İSTANBUL BOĞAZI'NI İZLEDİLER

Cumhurbaşkanı ile Miçotakis'in görüşmeye ait ortaya çıkan ilk karelerinde ise oldukça keyifli oldukları görüldü.

İki lider cam kenarında Boğaz'a karşı sohbet ettikten sonra öğle yemeği için masaya oturdu.

SAVAŞ VE İKİLİ İLİŞKİLER KONUŞULACAK

İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştiriceği görüşmede ikili ilişkilere dair konular ele alınacak.

Güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirilecek.