Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 38 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
TÜRKİYE 19.01.2022, 22:24
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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