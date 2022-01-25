Yurda sızmaya çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.
TÜRKİYE 25.01.2022, 15:54
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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