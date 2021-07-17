Yurda yasa dışı yollarla giren 74 kişi yakalandı
Niğde'de ihbar alan polis ekipleri düzensiz göçmenlerin yurda yasa dışı yollardan girdiği bilgisi üzerine düğmeye bastı. 74 yabancı uyruklu kişi bir tırda yapılan aramalarda yakalandı.
TÜRKİYE 17.07.2021, 20:45
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldıztepe beldesi Niğde-Ankara Otoyolu Niğde gişeleri yakınlarında tırdan kalabalık bir grubun indiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Bölgede çalışma yapan ekipler, 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyrukluyu yakaladı, tır sürücüsü S.G'yi gözaltına aldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
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