Yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili oldu

Yozgat`a mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ, kısa süreli kar yağışıyla beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Uludağ`ın yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Sivas`ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi`ne mevsimin ilk karı düştü. Yıldız Dağı`nda sabah başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi`nde, kar yağışı ve sis etkili oldu. Köroğlu Dağları`nın zirvesinde yer alan Kartalkaya`da, dün akşam başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.

Kayseri Erciyes`te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü. Sabah saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı`nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.