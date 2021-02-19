Yurdun Büyük Bölümü Kar Yağışının Etkisi Altında

Balıkesir beyaza büründü yollar karla kaplandı. Kazalar meydana geldi. Cumartesi günü başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor valilik kentte kar kalınlığının 41 santimetreye ulaştığını açıkladı son 83 yılın rekorunun kırıldığı belirtildi. Kars’ta da kar nedeniyle bazı yollarda ulaşım durdu bazı köylerde elektrik kesintisi oldu. Hayatı Makineye bağlı olan 52 yaşındaki KOAH hastası bir vatandaş nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Yoğun uğraşlar sonucu köy yolu açıldı hasta vatandaş hastaneye yetiştirildi. Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde de afad ve umke ekipleri mahsur kalanlar için mesai yaptı. Köy evinde rahatsızlanan 2 yaşındaki kız çocuğu yol açıldıktan sonra hastaneye götürülebildi. ABD’de ise başta Teksas eyaleti olmak üzere bütün ülkeyi Kuzey Kutbu’ndan gelen soğuk hava dalgası sardı.

Yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli soğuk hava dalgasında yaklaşık 4 milyon kişi elektrik ve ısınma sorunu yaşarken ülkede soğuk hava nedeniyle en az 47 kişi hayatını kaybetti. Teksas’da acil durum ilan edilirken 13 milyon kişinin susuz, 325 bin kişinin ise elektriksiz olduğu belirtildi.

Son 12 yılın en sert kışını yaşayan komşu Yunanistan'da da birçok bölge karanlığa gömüldü. Elektrik kesintileri COVID-19 aşı çalışmalarını da sekteye uğrattı, aşılar bozuldu.