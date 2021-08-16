Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında işlem yapılan yargılamaları süren 10 kişinin yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan bir tekne, Datça ilçesi açıklarında durduruldu.

10 FETÖ şüphelisi ve hükümlüsü ile tekne kaptanı ve 1 organizatör gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, meslekten ihraç 7 eski emniyet müdürü de bulunuyor