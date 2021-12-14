Yurt genelinde kar yağışı etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde de mevsim normalleri altına düşeceği bekleniyor.

Kar yağışı, Perşembe gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak. 20 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta yarın havanın yer yer yağışlı olması bekleniyor.