Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Yoğun kar sebebiyle 1889 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ülke genelinde birçok yol kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda insan ve araç mahsur kaldı.

Aralıklarla 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle, Gaziantep Şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı yollarda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arası araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı.