Yurtta büyüyen genç kızı devlet babadan istediler!

Adana’da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine verilen 23 yaşındaki Nurşen Oral, büyüyüp devlet memuru oldu, Konya Defterdarlığı’na atandı.

"ASIL BABALIĞI DEVLET YAPTI"

Nurşen, kendisine evlenme teklif eden polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Oruç’a "Beni devlet okuttu, büyüttü ve meslek sahibi yaptı. Bana asıl babalığı devlet yaptı. Beni devletten isteyin." dedi.

Nurşen’in isteği üzerine erkek tarafı, Nurşen’i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’den istedi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’i arayan Nurşen Oral, erkek arkadaşının kendisini isteteceğini belirterek "Müdürüm beni devletten istemelerini söyledim. Devlet baba olarak beni sizden isteyebilirler mi?" dedi.

"SENİN YANINDA OLMAK BİZE ŞEREF VE GURUR VERİR"

Nurşen’in sözleri karşısında duygulanan İl Müdürü Özer ise teklifi kabul ederek, "Nurşen, öz baban yoksa devlet baban var. Biz senin her zaman arkandayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Devlet bugüne kadar sana hem analık hem de babalık yaptı. Bu mutlu gününde senin yanında olmak bize şeref ve gurur verir." diye konuştu.

"VERDİK GİTTİ"

Konya’dan Adana’ya gelen erkek tarafı, Nurşen Oral’ı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’den istedi. Bunun üzerine genç çifte mutluluk dileyen Özer, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un sizlere selamı var. Gençlerimiz birbirlerini sevmişler. Yuva kurmaya karar vermişler. Biz de kızımızı verdik gitti." dedi.

"İYİ Kİ VARSIN DEVLET BABAM"

Kız isteme merasiminde gözyaşlarına hakim olamayan Nurşen Oral, "Bizi büyüttün, okuttun, meslek sahibi yaptın. Şimdi de evlendiriyorsun. İyi ki varsın devlet babam." dedi.

Kız isteme merasiminin ardından genç çifte yüzüklerini Özer taktı.