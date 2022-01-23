Yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kazalara neden oldu. Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 yolcu yaralandı.

Kırklareli Vize'den Denizli'ye giden yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu Çamlık Tüneli mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Şoför ve yolculardan biri kaza yerinde diğer bir yolcu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 18 yolcu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Erzurum'a giden yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da ise yolcu otobüsünün yol kenarındaki levhalara çarpması sonucu 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulans ve itfaiyeye ait araçlarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlularının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde de facianın eşiğinden dönüldü.

Bir yolcu otobüsü, Kanlıkavak Mahallesi yakınlarında kayarak kara saplandı. Jandarma ve AFAD ekiplerince otobüsteki 30 yolcu, başka bir otobüsle tahliye edilerek ilçe merkezine getirildi.

Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.