Yurtta kar etkisini gösteriyor

Bolu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine kar yağıyor.

Bölgede 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi geçtiği güzergahta, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ulaşımda aksamanın yaşanmadığı bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri, kış lastiği kullanmaları, yakın takip, hız ve hatalı sollama yapmamalarını konusunda uyarıyor.

Kent merkezinde de hafif kar yağışı görülüyor.

Kars

Kars`ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Sivas

Sivas`ta dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar yeni güne karla uyandı.

Sürücüler yollarda yavaş ilerlerken, kent meydanında güzel manzaralar oluştu.

Bartın

Bartın- Kastamonu yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde, kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığı, 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kara yolları ekipleri de yolu açık tutmak amacıyla kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Ağrı

Ağrı’da gece saatlerine başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte, akarsular buzla kaplandı.