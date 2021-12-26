Yurtta kara kış etkisini artırıyor

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta kıyafetler dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi Sivas’ta adeta hayatı dondurdu.



Kars'ın Soğuğu Bir Günde Baraj Dondurdu. Kars da hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği illerden…

Termometrelerin gece saatlerinde sıfırın altında 22 dereceyi gördüğü kentte Kars Barajı dondu. Donan baraj gölü havadan da görüntülendi.



Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ise kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan tilki kent merkezi yakınlarına indi.



Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan hastaların imdadına sağlık ekipleri yetişti. Karla kapalı yolları paletli kar ambulansıyla 2 saatte aşan sağlık ekibi, hastayı İnebolu Devlet Hastanesine ulaştırdı.