Yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde iki gün önce, yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından birinci katın zemine düşerek yaralanan T.B, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

T.B, olayın ardından alışveriş merkezine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.