Yusuf Güney taksiden kovuldu

Şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul'da taksi krizi yaşadı.

Yoldan geçen bir taksiye binen Güney karşıya geçmek isterken, şoför ise trafiği bahane etti.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

"İNER MİSİN DİYE TEHDİT EDİYOR"

O anları saniye saniye kayda alan Güney, "1,5 saattir taksi bekliyorum. İner misin diye arabadan tehdit ediyor beni." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"METROBÜSE BİNERSİN"

Taksicinin, "5 saatte geri mi döneceğim. Burada metrobüs var, biniyorsun metrobüse devam ediyorsun." sözleri de dinleyenleri şaşırttı.

"ADAM SEÇİYORSUNUZ"

Güney, şoförün bu çıkışına "Adam seçiyorsunuz. Terbiyesizlik yapma. Artistlik yapma." cevabını verdi.

Öte yandan şoförün maskesini doğru şekilde takmaması ve elinde sigara olması dikkatlerden kaçmadı.