Yüz yüze eğitim kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugünkü kabine toplantımızda koronavirüsten, iç ve dış olaylardan spora kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamalar elbette bizi de olumsuz etkilemektedir. Hamdolsun her alanda verdiğimiz mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Salgın sürecinde sağlık altyapımız, sistemimiz, teşhis ve tedavi protokolleri ile takdire şayan bir farklılık ortaya koyduk.

2, 3, 4, 8 VE 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüzyüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüzyüze eğitime geçilecek.

"BUNLAR HASIMLARIMIZIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIR"

Millitemizin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersizleştirme gayretinde olanlar, muarrızlarımıza malzeme sağlamayı misyon eden bir güruh her konuda olduğu gibi burada da ortaya çıktı. Ülkemiz pekçok alanda çifte standarda maruz kalır, bunlar karşımızdakilerle birlikte hareket eder. Ekonomimize tuzaklar kurulur, felaket tellallığı ile hasımlarımızın değirmenine su taşır.

Hastane açarız, beğenmezler. Fabrika açarız, kulp takarlar, Yol, otoyol, metro açarız burun kıvırırlar. Halbuki böyle bir dönemde dünyanın her yerinde meslek kuruluşları, medya, sivil toplum gibi yapılar ülkelerinin ve halklarının yanında yer almıştır. Bu anlayışının ülkemizde de bir an önce tesisini temenni ediyoruz.

"AMACIMIZ BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL ÜZÜM YEMEKTİR"

Aslına bakarsanız bu hizmetlerden en çok faydalananlardır. Konya'da şehir hastanemizin açılışını yaptık. Salgın döneminde sadece İstanbul'da donatılmış 5 hastaneyi hizmete sunduk. Her türlü yapıcı tenkide saygımız vardır. Siyasi rekabetle ülke ve millet menfaatlerini ayrı tutmayı, ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Karşımızdakilerin de aynı anlayışa sahip olmaları şartıyla herkese kalbimiz ve kapımız açıktır.

Karşımızdaki en tatsız manzaranın sorumlusunun biz olmadığımızın da gayet iyi biliyoruz. Suimisal emsal olmazdan hareketle biz bunlara bakmıyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediğidir. Milletimiz bize 18 yıldır olduğu gibi bugün de durmak yok, yola devam diyoruz. Bu anlayışla salgının sağlık boyutu yanında diğer tüm etkileri azaltmaya başlayan pekçok tedbiri, teşviki hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.

1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık bir kaynak kullanılmıştır. 3,5 milyon çalışanımıza 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır. 1 milyon 976 bin kişiye 4,5 milyar lira ödeme yapılmıştır. İşsizlik ödeneği olarak 4 milyar liraya yakın kaynakla destek verilmiştir. Kovid 19 teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü, karantinada olduğu için işgöremezlik ödeneğini devreye soktuk.

Türkiye Eczacılar Birliği ile SGK protokolün yenilenmesiyle salgın döneminde üzerlerine ağır yük binen eczanelerimize 235 milyon liralık iyileştirme sağladık. Devlet korumasındaki gençlerimizin istihdam sayısı toplamda 54 bine yaklaştı. Salgın döneminde huzur evlerindeki yaşlılarımıza verdiğimiz hizmetler, gösterdiğimiz ihtimam DSÖ tarafından iyi uygulama örneği olarak ilan edildi.

Geçtiğimiz aylarda yeniden yükselme eğimi gösteren vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki artışın düşme eğilimine girmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Pekçok ülkenin baş etmekte zorlandığı hususlarda şu ana kadar kriz düzeyinde bir görüntüyle karşılaşmadık. Havaların soğumasıyla birlikte artacak mevsim hastalıkları Kovid-19'la benzerlikler taşıdığı için süreci çok iyi yönetmemiz gerektiğinin farkındayız.