Yüz yüze eğitime kar engeli

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, tipi ve kar sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Sivas

Sivas'ın İmranlı ilçesinde de etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Konya

Yunak, Seydişehir, Hadim, Halkapınar, Kadınhanı, Bozkır, Güneysınır ve Sarayönü'nde 1, Ahırlı'da ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi.

Samsun

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kar ve buzlanma dolayısıyla Ladik ilçe genelinde, Kavak ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki okullarda bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Kavak'ta ilçe genelinde ilk ,orta ve lise düzeyinde taşıma ile gelen tüm öğrencilerin bugün ve yarın idari izinli sayılacağının aktarıldığı açıklamada, Salıpazarı ilçesinde ise Konakören, Tahnal ilk ve orta okulu ile Cevizli İlkokulu'nda yüz yüze eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.