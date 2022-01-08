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Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı!

Yeni yılla birlikte elektriğe yüzde 50 ila yüzde 120 arasında zam yapıldı. Tüketici Konfederasyonu, nedenlerini madde madde sıralayarak zammın iptali için yargıya başvurdu. Konfederasyonun iptal nedenleri arasında 'enerjinin adil ve herkese ucuz ulaştırılması' hususunun ve yaşamı elektrikli makineye bağlı olanların dikkate alınmaması gibi nedenler bulunuyor.

TÜRKİYE 08.01.2022, 16:34
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı!

Tüketici KonfederasyonuEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Ocak 2022 itibarıyla yüzde 50 ila yüzde 120 aralığında yaptığı elektrik zamlarının iptali için yargı yoluna başvurduğunu duyurdu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketici Konfederasyonu tarafından Danıştay'a EPDK hakkında; kurulun 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3'de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurularak iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır" denildi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK ORANLI ZAMMI"

Açıklamada, neden dava açıldığının gerekçeleri ise madde madde anlatıldı.

1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yapılan fiyat artışlarının 'Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı zammının' yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu karar ile sosyal devlet anlayışından vazgeçildiğine ve en temel tüketici hakkı olan 'enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkânına göre ulaştırılması' hususunun göz önüne alınmadığına vurgu yapıldı.

"YAŞAMI MAKİNEYE BAĞLI OLANLAR DİKKATE ALINMADI"

Zamların iptali için yargıya başvurulmasının diğer nedenleri şöyle sıralandı:

  • Hanedeki kişilerin gelir durumu, meskenin gayrimenkul rayiç değeri gibi unsurlar dikkate alınmaması,
  • Günlük 5 Kw'lık ayrım çok düşük olup temel ihtiyaç kalemlerinin harcandığı elektriğin çok altında olması,
  • Yaşamı 24 saat boyunca elektrikli makineye bağlı olanlar da bu tarifede dikkate alınmaması,
  • Kararda "mesken alçak gerilim tek zamanlı" dediğine göre 3 zamanlı okumalarda, anayasanın eşitlik ilkesi ihlali söz konusu olması, dar gelirlilerin ikamet ettiği meskenlerdeki kişi sayısı, meskenin rayiç bedeli, hanenin gelir durumu gibi kriterler dikkate alınmaması,
  • Düzenlemenin bu haliyle düşük gelir gruplarına fayda sağlamaktan uzak olması gibi nedenlerle EPDK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargı yoluna başvurulmuştur.

CHP DE DANIŞTAY'A BAŞVURDU

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, EPDK'nın elektrik zam kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurduklarını söylemişti.

Akın, "Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum" demişti.

#Tüketici Konfederasyonu #Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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