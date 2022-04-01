Zabıta ekipleri sarımsak satan yaşlı adamın terazisini aldı
Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sarımsak tarttığı terazisine el konulan yaşlı adam, çaresizliği karşısında gözyaşlarını tutamadı.
TÜRKİYE 01.04.2022, 21:52
Osmaniye'de yaşanılan olay, sosyal medyada günün konusu oldu.
El arabasında sarımsak satan yaşlı adam, zabıtaların denetimine takıldı.
ZABITA TARAFINDAN TARTISI ALINAN YAŞLI ADAM AĞLADI
Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı adamın sarımsak tarttığı terazisine el koydu. Bunun üzerine çaresizce yol kenarına oturan yaşlı adam, gözyaşlarına hakim olamadı.
ZABITALARA TEPKİ
Yaşlı adamın ağladığı anı fotoğraflayan bir kişi, çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntü sonrası, vatandaşlar belediyeye ve zabıtalara karşı tepki gösterdi.
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