Zam haberi sonrası çay reyonunu boşaltan zincir markete ceza!
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaş çay alımlarında kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından ÇAYKUR’un çay fiyatlarına ortalama yüzde 43,71 zam yaptığı ifade edildi. Bununla beraber fırsatçılar boş durmayıp Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşalttılar.
TÜRKİYE 17.05.2022, 09:50
Gıda fiyatları vatandaşın gündeminden düşmezken çaya zam geleceği haberleri sonrası fırsatçılar harekete geçti. Çaya zam geleceği haberi sonrası bir süper market zinciri çay reyonundaki çayları boşalttı.Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde süper market zincirinde meydana geldi. Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.
Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.
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